Maverick Vinales ha chiesto scusa alla Yamaha per aver tentato di manomettere il motore della sua vettura in occasione del GP di Stiria disputato la scorsa settimana. Un comportamento che ha convinto la scuderia di Iwata a sospendere il centauro spagnolo per il GP d’Austria di questo weekend. Oggi il pilota iberica ha mostrato pentimento ai microfono di Sky Sport MotoGP: “Chiedo scusa alla Yamaha, non era mia intenzione finire così. È un momento molto difficile, spero di poterne uscire più forte di prima. Voglio pensare a tutto quello che è successo e tornare più forte di prima“.

Maverick Vinales ha proseguito: “’È stato un momento di pura frustrazione, ho incanalato la rabbia nel modo errato e sono esploso. Chiedo scusa a Yamaha per quanto successo, ho guidato in modo sbagliato. Non volevo mettere a rischio l’incolumità degli altri piloti“. Una rabbia e una frustrazione che parte da lontano, dichiarando che nella seconda parte di stagione “è andato tutto storto“. Di seguito il VIDEO di Maverick Vinales che chiede scusa alla Yamaha.

VIDEO MAVERICK VINALES CHIEDE SCUSA A YAMAHA

Foto: MotoGP.com Press