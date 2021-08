Lorenzo Patta è stato il primo frazionista della leggendaria 4×100 che ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il giovane sardo, che in stagione aveva corso i 100 metri in un ottimo 10.13, ha avuto il compito di lanciare il quartetto: si è distinto con la partenza da fermo e la prima frazione in curva, poi ha passato il testimone a Marcell Jacobs, Campione Olimpico dei 100.

La magia della staffetta veloce, capace di scrivere un pezzo di storia dello sport tricolore, è passato dalle sue mani e oggi è tornato dal Giappone, venendo accolto in maniera sontuosa come merita a Elmas, nella sua Sardegna. Di seguito il VIDEO dell’accoglienza riservata a Lorenzo Patta al rientro in Italia dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove ha conquistato la medaglia d’oro con la 4×100.

VIDEO ACCOGLIENZA LORENZO PATTA RIENTRO DALLE OLIMPIADI

Foto: Lapresse