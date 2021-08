Karsten Warholm ha realizzato il nuovo Record del Mondo sui 400 metri ostacoli in occasione della Finale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il norvegese è stato letteralmente strepitoso in terra nipponica e ha spedito questa disciplina in una nuova dimensione. Il Vichingo è scattato dalla corsia 6, è partito subito forte e ha aggredito le barriere con foga, spinto a dare il massimo perché lo statunitense Rai Benjamin gli stava mettendo pressione all’interno. I due sono spalla a spalla sul rettilineo, lo scandinavo ne ha ancora e piazza l’ultimo affondo decisivo per conquistare la medaglia d’oro.

Il tempo che compare sul tabellone è letteralmente mostruoso, visto che stiamo parlando di un surreale 45.94! Primo uomo a scendere sotto il muro dei 46”, migliorato di addirittura 76 centesimi il già suo primato mondiale datato 1° luglio 2021. Fino a poche settimane fa era pazzesco scendere sotto i 47”, ora siamo davvero in un altro pianeta. Karsten Warholm ha firmato una delle prestazioni più surreali della storia dell’intera atletica leggera in una gara già consegnata agli annali per la sua qualità tecnica: due atleti sotto al precedente record del mondo (Benjamin ha chiuso in 46.17), tre record continentali (ovviamente quello europeo di Warholm, quello nordamericano per Benjamin, quello sudamericano per il brasiliano Alison Dos Santos in 46.72), tre atleti sotto i 47 secondi, 6 record nazionali.

Di seguito il VIDEO del record del mondo sui 400 metri ostacoli firmato dal norvegese Karsten Warholm alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

VIDEO RECORD DEL MONDO KARSTEN WEARHOLM 400 OSTACOLI

Foto: Lapresse