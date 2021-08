Camila Giorgi non fa l’impresa ed esce subito di scena agli US Open 2021, quarto e ultimo Slam della stagione tennistica. Sui campi in cemento di Flushing Meadows, l’azzurra ha ceduto il passo alla forte rumena Simona Halep (n.12 del seeding) in due set molto tirati con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e 35 minuti di gioco.

La 29enne marchigiana non riesce dunque a confermare l’exploit di due settimane fa, quando aveva trionfato a sorpresa nel WTA 1000 di Montreal sconfiggendo in finale la n.7 al mondo Karolina Pliskova. Vittoria importante invece per Halep, reduce da una fase centrale di stagione complicatissima dal punto di vista fisico.

Di seguito il VIDEO con gli highlights ed i momenti salienti del primo turno tra Camila Giorgi e Simona Halep agli Us Open 2021:

HIGHLIGHTS GIORGI-HALEP US OPEN 2021

Foto: Lapresse