Antonella Palmisano si è laureata Campionessa Olimpica nella 20 km di marcia. L’azzurra si è resa protagonista di un memorabile assolo, gareggiando da dominatrice assoluta e demolendo tutte le avversarie con una sagacia tattica e tecnica davvero impeccabile. La pugliese ha preso la testa della corsa fin dalle prime battute, ha costretto le rivali a marciare male e a caricarsi di proposte di squalifica per tenere il suo passo. A quattro chilometri dal traguardo l’assolo definitivo, per tagliare il traguardo in solitaria.

Nel giorno del suo 30mo compleanno, l’allieva di Patrizio Parcesepe dona un regalo memorabile e permette all’atletica tricolore di riscrivere i record: 4 ori in una Olimpiade non erano mai stati vinti, è arrivata anche la doppietta del tacco e punta dopo la magia di Massimo Stano nella giornata di ieri. Le favorite cinesi sono state travolte in maniera perentoria dall’azzurra, già bronzo ai Mondiali 2017 e agli Europei 2018. Di seguito il VIDEO della vittoria di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

VIDEO ANTONELLA PALMISANO CAMPIONESSA OLIMPICA 20 KM MARCIA

Foto: Colombo/Fidal