Vela, Olimpiadi Tokyo: 6° posto finale per Ferrari-Calabrò nei 470. Ultimi titoli a Gran Bretagna e Australia

Cala il sipario a Enoshima, dopo una decina di giorni di regate, con l’assegnazione degli ultimi due titoli della vela ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Quest’oggi si è conclusa ufficialmente anche l’Olimpiade dei velisti azzurri, con il notevole piazzamento finale di Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò nella classe 470 maschile.

La coppia italiana, capace di vincere due Mondiali Giovanili nel corso del quinquennio, ha disputato una buona Medal Race (7° posto) guadagnando un posto in classifica generale e ottenendo una brillante sesta piazza assoluta alla prima partecipazione a cinque cerchi.

Australia che torna ad imporsi alle Olimpiadi nel doppio 470 maschile a nove anni di distanza dall’oro di Londra 2012 grazie a Mathew Belcher e Will Ryan, i quali hanno chiuso in bellezza una settimana perfetta con la vittoria in Medal Race e con il titolo olimpico davanti alla Svezia (argento) e alla Spagna (bronzo).

Seconda affermazione consecutiva ai Giochi Olimpici nel doppio 470 femminile per la Gran Bretagna, con Hannah Mills ed Eilidh McIntyre che hanno messo in ghiaccio la leadership della generale grazie ad un solido quinto posto in Medal Race. Completano il podio la sorprendente Polonia (argento) e la Francia (bronzo).

