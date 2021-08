Stavolta non c’è lotta, rispetto agli anni passati: gli Stati Uniti, con gran parte delle migliori a disposizione, mette fuori causa l’Australia e raggiunge la Serbia in semifinale del torneo olimpico. 55-79 il punteggio finale, con 23 punti di Breanna Stewart e 15 di Brittney Griner, ma soprattutto con il 45% dal campo e una difesa forte che concede solo il 32% all’Australia da due. Per le aussie 14 di Leilani Mitchell e 11 di Cayla George.

Se ci fossero stati dubbi sulla natura forte di Team USA, li cancella subito un primo quarto devastante: l’Australia va sul 5-2 e poi 6-4, ma da quel momento subisce un parziale di 0-17 che mette in scena la parte immarcabile di Stewart, il perché Griner non sia marcabile praticamente da nessuna, l’esperienza di Taurasi, la buona vena di Wilson. Mitchell torna a segnare a 1’29” dalla sirena, ma il periodo d’apertura finisce 12-26.

Le Opals provano anche una reazione sulle spalle anche di Talbot e con qualche stoppata niente male, ma le americane di soluzioni ne hanno davvero tante, troppe e tornano dal +9 al +16 quasi in un lampo. Arrivano anche momenti per Chelsea Gray, che contribuisce attivamente a far sfondare i 20 punti di vantaggio: 27-48 all’intervallo.

Il resto del confronto praticamente non ha senso, visto che Team USA arriva ad avere quasi 30 punti di vantaggio nel terzo quarto, e non supera tale quota solo per l’orgoglio delle australiane, al netto del fatto che, a quel punto, Dawn Staley, che dal 2017 ha preso il posto di Geno Auriemma, fa riposare e ruotare molte (nessuna gioca più dei 23’29” di Stewart). Finisce 55-79, per gli States continua una striscia di imbattibilità lunghissima: l’ultima sconfitta è del 1992.

AUSTRALIA-USA 55-79

AUSTRALIA – O’Hea* 2, Mitchell* 14, Talbot 4, Madgen 2, Blicavs 2, Allen 3, Ebzery* 2, Smith 1, Lavey 3, Magbegor* 5, Tolo 6, George* 11. All. Brondello

USA – Loyd, Diggins 4, Bird* 9, Atkins 3, Gray 7, Wilson* 10, Stewart* 23, Collier, Taurasi* 4, Fowles 4, Charles, Griner* 15. All. Staley

Foto: LaPresse