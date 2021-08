US Open, Sinner, Berrettini e gli altri azzurri: tabellone e avversari. Possibili tanti derby

Saranno dieci i tennisti italiani al via degli US Open 2021 e la casualità ha voluto che tutti gli azzurri fossero sorteggiati nella parte alta. La giornata di domani sarà un Italian Day a New York, visto che tutti faranno il loro esordio nell’ultimo Slam dell’anno. Non ci saranno derby al primo turno, ma, andando avanti nel torneo, non mancheranno di certo gli incroci tra i nostri portacolori.

Per Matteo Berrettini addirittura potrebbero essere tre le sfide con connazionali. Il romano comincerà il suo cammino contro il francese Jeremy Chardy in un esordio da non sottovalutare e nel quale si testerà la condizione del numero otto del mondo dopo l’infortunio nella finale di Wimbledon che lo ha fatto rientrare solo a Cincinnati. Al secondo turno ecco la possibile sfida con Travaglia, che se la vedrà con il francese Coretin Moutet.

Al terzo turno Berrettini si potrebbe trovare di fronte Fabio Fognini, anche se il ligure dovrà prima uscire vincitore dalla sfida con il canadese Vasek Pospisil e poi da un secondo turno contro il vincente del match tra l’americano Sandgren ed il bielorusso Ivashka. I possibili derby per il numero uno d’Italia non sono finiti, visto che agli ottavi spicca un ipotetico incrocio con Lorenzo Sonego, anche se il piemontese avrà prima l’ostacolo Hubert Hurkacz.

Guardando il tabellone è chiaro che l’attesa è tutta per un possibile quarto di finale contro Novak Djokovic, in quella che sarebbe la grande rivincita della finale di Wimbledon. Il serbo ha il grande obiettivo del Grande Slam e Berrettini spera di poter fermare questa straordinaria impresa.

Anche per Jannik Sinner ci potrebbe essere un derby azzurro all’orizzonte. Dopo l’esordio con l’australiano Max Purcell, l’altoatesino attende, infatti, il vincente del match tra Marco Cecchinato ed il diciottenne americano Zachary Svajda, con il siciliano che parte nettamente favorito. Al terzo turno ci potrebbe essere l’interessante incrocio con il francese Gael Monfils, ma è chiaro che Jannik abbia messo nel mirino l’ottavo di finale contro Alexander Zverev.

Foto: LaPresse