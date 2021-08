Camila Giorgi non riesce a confermare l’exploit di Montreal ed è subito eliminata al primo turno degli US Open 2021, ultimo Major stagionale. La tennista azzurra classe 1991 ha perso in due set abbastanza equilibrati contro Simona Halep con i parziali di 6-4 7-6 dopo un’ora e 35 minuti di gioco.

“Non penso che la vittoria di Montreal mi abbia distratto. Semplicemente oggi non ha funzionato minimamente la mia risposta“, ha spiegato la marchigiana in conferenza stampa dopo la sconfitta odierna. Prosegue dunque la maledizione Slam per Giorgi, che vanta a New York un ottavo di finale come miglior risultato della carriera.

“Mi dispiace aver perso ma non succede nulla. Per me il tennis è un lavoro, non è la vita. Ogni giorno preparo il borsone e vado a lavorare. In futuro farò altri lavori, la mia vita è fuori. Anzi, a volte è quasi difficile lasciare casa per venire a giocare a tennis“, ha dichiarato la nativa di Macerata.

Stagione agonistica che non si chiude qui per Camila, chiamata ad un altro grande risultato da qui a fine anno per provare a diventare testa di serie agli Australian Open 2022. La nostra portacolori pensa già ai prossimi appuntamenti: “Sicuramente Chicago, c’è ancora abbastanza da fare da qui a fine stagione“.

Foto: Lapresse