US Open 2021: Sara Errani esce subito di scena per mano di Ekaterina Alexandrova

Andamento non proprio dei più lineari per l’incontro tra Sara Errani e la russa Ekaterina Alexandrova nel primo turno degli US Open 2021. A passare è la numero 32 del seeding per 6-3 6-2; si è dunque già dimezzato il contingente italiano femminile a New York. Per la vincitrice ora un secondo turno con la francese Kristina Mladenovic o la russa Kamilla Rakhimova.

Sulle prime parte meglio Errani: gli schemi funzionano, la prima da fastidio ad Alexandrova, il cui dritto si perde ovunque molte volte. Punto di svolta un quarto gioco da sette parità e quattro palle break a favore dell’italiana, ma con la russa sempre in grado di essere precisa con il dritto vicino alle righe. Da quel momento per l’azzurra tutto si fa più complicato al servizio: lo perde tre volte di fila vincendo un solo 15, riuscendo a replicare soltanto nel game del 3-3 e dovendo dire addio alle idee di recupero in un altro estenuante gioco, l’ottavo.

Si riparte con un’ulteriore serie di break, stavolta lunga quattro giochi. Complessivamente, però, alla palla game Errani sulla propria battuta non riesce più ad arrivarci, una volta comprese da Alexandrova le trame tattiche in risposta. Sistemate (sebbene mai del tutto, come si vede anche da qualche doppio fallo di troppo, e saranno 10 alla fine) le questioni dei propri turni di battuta, la russa porta a casa il match in un’ora e 26 minuti.

Più che i dati del servizio, sono quelli del rapporto vincenti-gratuiti a destare grande attenzione: per Errani 9-12, per Alexandrova un debordante 42-31, il tutto avendo potuto correre anche meno rispetto alla sua avversaria (2946 metri contro 3174).

Foto: LiveMedia/Valerio Origo – LivePhotoSport.it