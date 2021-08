L’ex campione americano John McEnroe ha rilasciato un’intervista a ESPN per analizzare quanto accaduto nel tennis contemporaneo e più nello specifico gli US Open 2021, torneo che partirà la prossima settimana e dove Novak Djokovic gode dei favori del pronostico.

Da questo punto di vista, McEnroe è convinto che il serbo possa rispettare quanto si prevede e la spiegazione è la seguente: “Djokovic è il giocatore più completo in circolazione e nel format dei cinque set ha un vantaggio rispetto a tutti. Pertanto, ritengo che in vista degli US Open abbia le chance di far suo il torneo e quindi di realizzare il Grande Slam dopo Rod Laver nel 1969“, ha dichiarato lo statunitense.

A detta di McEnroe le assenze di Federer e Nadal avranno un preso importante, ma per i risultati espressi Novak è stato quello più continuo. Per quanto riguarda la nuova generazione, il parere dell’americano è molto chiaro: “Medvedev, Zverev e Tsitsipas mi sembrano quelli più pronti, ma credo che sia il grande caldo il vero nemico di Nole. Lo è stato a Tokyo nelle Olimpiadi e forse potrebbe esserlo a New York. Vedremo in quali condizioni si giocherà“.

L’ex fuoriclasse degli States, comunque, è convinto che in un contesto normalizzato e senza variabili particolari il titolo andrà a chi ha già vinto tutti gli altri Slam quest’anno.

Foto: LaPresse