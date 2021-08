US Open 2021, italiani in campo 30 agosto: ordine di gioco, programma, dove seguirli in tv

Gli US Open 2021 di tennis sono l’ultimo torneo dello Slam a disputarsi nel corso della stagione: a New York i tabelloni principali andranno in scena a partire da oggi, lunedì 30 agosto, fino a domenica 12 settembre. Italia protagonista quest’oggi soltanto al femminile: tocca a Camila Giorgi, Sara Errani e Jasmine Paolini.

Eurosport trasmetterà gli US Open di tennis in diretta tv dal 30 agosto al 12 settembre su Eurosport 1 ed Eurosport 2. I match saranno visibili in diretta streaming su Eurosport Player e discovery+. Eurosport è inoltre disponibile anche su DAZN. OA Sport vi accompagnerà con la diretta live testuale della manifestazione.

PROGRAMMA ITALIANE 30 AGOSTO

GRANDSTAND (dalle ore 17.00 italiane)

Camila Giorgi (ITA)-Simona Halep (ROU) (12) (1° turno donne)

COURT 12 (dalle ore 17.00 italiane)

Facundo Bagnis (ARG)-Taro Daniel (JPN) (1° turno uomini)

Sara Errani (ITA)-Ekaterina Alexandrova (RUS) (32) (1° turno donne)

COURT 15 (dalle ore 17.00 italiane)

Henri Laaksonen (SUI)-John Millman (AUS) (1° turno uomini)

Caroline Garcia (FRA)-Harriet Dart (GBR) (1° turno donne)

Botic Van de Zandschulp (NED)-Carlos Taberner (ESP) (1° turno uomini)

Jasmine Paolini (ITA)-Caroline Garcia (FRA) (1° turno donne)

