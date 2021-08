Triathlon, World Championships Series Montreal 2021: i sei azzurri vanno tutti in finale

Le World Championships Series, il circuito maggiore del triathlon, hanno visto scattare la doppia tappa in Canada: a Montreal, nella notte italiana, c’è stato l’esordio del format Eliminator nelle prove individuali: si è gareggiato su distanza super sprint (300 m di nuoto, 7,2 km di ciclismo, 2 km di corsa). I sei azzurri in gara hanno tutti superato il turno passando in finale.

Sia per gli uomini che per le donne sono andate in scena qualificazioni (due serie con 10 qualificati) e ripescaggi (una serie con 10 ripescati) per definire i 30 atleti che parteciperanno alle finali, che si disputeranno su tre serie: dalla prima passeranno alla seconda i primi 20, mentre dalla seconda alla terza si qualificheranno i migliori 10, che poi si giocheranno la vittoria nell’ultima serie.

Buone notizie per i sei azzurri in gara, tutti approdati alla finale: tra gli uomini hanno bisogno del ripescaggio Alessandro Fabian (Elements) e Gianluca Pozzatti (707), mentre tra le donne passano già in sede di qualificazione Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre), Alice Betto (G.S. Fiamme Oro), Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro) ed Angelica Olmo (C.S. Carabinieri).

QUALIFICAZIONE 1 FEMMINILE (TOP 10)

1 Taylor Knibb 1998 USA 3 00:23:19

2 Flora Duffy 1987 BER 1 00:23:26

3 Non Stanford 1989 GBR 4 00:23:33

4 Katie Zaferes 1989 USA 2 00:23:33

5 Leonie Periault 1994 FRA 5 00:23:45

6 Nicole Van Der Kaay 1996 NZL 12 00:23:48

7 Verena Steinhauser 1994 ITA 6 00:23:50

8 Olivia Mathias 1998 GBR 11 00:23:56

9 Beatrice Mallozzi 2000 ITA 20 00:23:56

10 Anabel Knoll 1996 GER 14 00:23:57

QUALIFICAZIONE 2 FEMMINILE (TOP 10)

1 Laura Lindemann 1996 GER 33 00:24:06

2 Nina Eim 1998 GER 45 00:24:08

3 Angelica Olmo 1996 ITA 48 00:24:08

4 Taylor Spivey 1991 USA 32 00:24:10

5 Sophie Coldwell 1995 GBR 31 00:24:10

6 Ainsley Thorpe 1998 NZL 41 00:24:10

7 Sian Rainsley 1997 GBR 36 00:24:11

8 Alice Betto 1987 ITA 34 00:24:11

9 Erika Ackerlund 1996 USA 44 00:24:12

10 Emma Jackson 1991 AUS 39 00:24:21

RIPESCAGGIO FEMMINILE (TOP 10)

1 Kirsten Kasper 1991 USA 35 00:24:30

2 Audrey Merle 1995 FRA 47 00:24:30

3 Alissa Konig 1996 SUI 38 00:24:31

4 Marlene Gomez-Islinger 1993 GER 18 00:24:32

5 Jeanne Lehair 1996 FRA 46 00:24:32

6 Tereza Zimovjanova 1995 CZE 10 00:24:33

7 Jaz Hedgeland 1995 AUS 16 00:24:33

8 Vittoria Lopes 1996 BRA 37 00:24:37

9 Kira Hedgeland 1998 AUS 17 00:24:41

10 Natalie Van Coevorden 1992 AUS 7 00:24:43

QUALIFICAZIONE 1 MASCHILE (TOP 10)

1 Takumi Hojo 1996 JPN 8 00:21:28

2 Marten Van Riel 1992 BEL 1 00:21:28

3 Kevin McDowell 1992 USA 2 00:21:28

4 Vincent Luis 1989 FRA 3 00:21:29

5 Sylvain Fridelance 1995 SUI 6 00:21:29

6 Tom Richard 1993 FRA 15 00:21:29

7 Brandon Copeland 1996 AUS 12 00:21:31

8 Tayler Reid 1996 NZL 7 00:21:37 00:03:41

9 Antonio Serrat Seoane 1995 ESP 4 00:21:37

10 Manoel Messias 1996 BRA 9 00:21:38

QUALIFICAZIONE 2 MASCHILE (TOP 10)

1 Jacob Birtwhistle 1995 AUS 36 00:21:47

2 Léo Bergere 1996 FRA 32 00:21:47

3 Dorian Coninx 1994 FRA 34 00:21:47

4 Jelle Geens 1993 BEL 35 00:21:47

5 Hayden Wilde 1997 NZL 31 00:21:48

6 Adrien Briffod 1994 SUI 37 00:21:49

7 Miguel Hidalgo 2000 BRA 44 00:21:49

8 Joao Silva 1989 POR 38 00:21:52

9 Tim Hellwig 1999 GER 42 00:21:55

10 Jonas Schomburg 1994 GER 33 00:21:57

RIPESCAGGIO MASCHILE (TOP 10)

1 Valentin Wernz 1995 GER 14 00:22:13

2 Gianluca Pozzatti 1993 ITA 43 00:22:13

3 Matthew Hauser 1998 AUS 40 00:22:14

4 Ren Sato 1995 JPN 10 00:22:14

5 Aaron Royle 1990 AUS 5 00:22:14

6 Chase Mcqueen 1998 USA 41 00:22:14

7 Seth Rider 1997 USA 39 00:22:15

8 Jonas Breinlinger 1994 GER 16 00:22:15

9 Kyotaro Yoshikawa 2000 JPN 49 00:22:17

10 Alessandro Fabian 1988 ITA 11 00:22:18

Foto: LaPresse