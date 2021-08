Le World Championship Series, il circuito maggiore del triathlon, hanno vissuto la seconda tappa canadese, questa volta a Edmonton, con le prove maschili Elite e Under 23. Si è gareggiato sulla distanza olimpica (1500 m di nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa)ed il successo è andato al norvegese Kristian Blummenfelt che fa il bis dopo la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo e conferma il suo straordinario momento di forma. L’atleta classe 1994 ha chiuso la sua prova con il tempo di 1:44.14, facendo suo il titolo iridato, bruciando allo sprint il belga Marten van Riel, mentre chiude ad un secondo di distacco il francese Léo Bergere.

Quarta posizione per lo statunitense Seth Rider a 9 secondi, quinta per lo svizzero Adrien Briffod a 10 secondi, sesta per il francese Dorian Coninx a 12. Settima posizione, con lo stesso distacco, per il neozelandese Tayler Reid, quindi ottavo lo spagnolo Antonio Serrat Seoane a 21, nono il nipponico Takumi Hojo a 27 e decimo il francese Vincent Luis a 38. Chiude in diciassettesima posizione, infine, il nostro Alessandro Fabian a 1:39.

Nella gara Under 23, invece, il successo è andato all’ungherese Csongor Lehmann con il tempo di 1:46.47 che precede per 4 secondi il tedesco Tim Hellwig e di 8 l’australiano Matthew Hauser. Quarta posizione per il cileno Diego Moya a 21 secondi, quinta per lo svizzero Simon Westermann a 50 secondi, mentre è sesto l’austriaco Leon Pauger a 1:08. Settimo lo statunitense Chase McQueen a 1:28, ottavo il brasiliano Miguel Hidalgo a 1:28, nono il francese Valentin Morlec a 1:57, quindi decimo il tedesco Simon Henseleit a 2:01.

Foto: Lapresse