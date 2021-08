Triathlon, World Championship Finals Edmonton 2021: tre azzurri in gara in Canada

Le World Championship Series, il circuito maggiore del triathlon, si apprestano a vivere la seconda tappa in Canada, questa volta a Edmonton: sabato 22 agosto l’intera giornata sarà dedicata alle Finals delle gare individuali, per le categorie Elite ed Under 23, maschili e femminili.

Si gareggerà su distanza olimpica (1500 m di nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa) in tutte le quattro gare in programma: si inizierà alle ore 16:00 italiane con la gara U23 femminile, poi alle ore 18:50 la gara Elite femminile, alle ore 21:50 la gara Elite maschile, infine alle ore 00:30 di domenica 22 agosto (in Italia) ci sarà la gara U23 maschile.

Saranno in gara tre azzurri, tutti nella categoria Elite: tra gli uomini Alessandro Fabian (Elements), tra le donne Alice Betto (G.S. Fiamme Oro) e Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro).

PROGRAMMA TRIATHLON EDMONTON

Sabato 21 agosto

16:00-18:10 gara U23 femminile (Nessuna italiana in gara)

18:50-20:45 gara Elite femminile (Alice Betto, Verena Steinhauser)

21:50-23:40 gara Elite maschile (Alessandro Fabian)

00:30-02:25 gara U23 maschile (domenica 22 agosto in Italia) (Nessun italiano in gara)

Foto: LaPresse