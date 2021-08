Triathlon, Flora Duffy conquista nello stesso anno titolo olimpico e titolo mondiale!

Le World Championship Series, il circuito maggiore del triathlon, a Edmonton, in Canada, nella giornata dedicata alle Finals, hanno incoronato le campionesse mondiali per le categorie Elite ed Under 23 femminili: la fresca campionessa olimpica Flora Duffy (Bermuda) diventa la prima triatleta della storia a conquistare anche il titolo mondiale nello stesso anno (terzo titolo iridato per lei). Titolo Under 23 per Emma Lombardi (Francia).

Si è gareggiato su distanza olimpica (1500 m di nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa): alla rappresentante di Bermuda è bastato il terzo posto nella prova odierna a 1:24 dalla vincitrice di giornata, la statunitense Taylor Knibb, prima in 1:54:47, davanti alla francese Leonie Periault, seconda a 0:56 dalla vetta.

In casa Italia si registrano il 13° posto di Alice Betto (G.S. Fiamme Oro) a 3:52 ed il 21° posto di Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro) a 5:16. Tra le Under 23 vittoria per Emma Lombardi (Francia) in 1:59:48, davanti ad Alberte Kjær Pedersen (Danimarca), seconda a 0:17, ed Annika Koch (Germania), terza a 0:22.

Foto: LaPresse