Per ora è un Tour de l’Avenir 2021 che parla solamente una lingua, quella norvegese. Soprattutto a prendersi la scena è un solo uomo: Søren Wærenskjold continua a dominare la nota corsa giovanile, agguantando il secondo successo in due giorni di gara. Ovviamente per lui confermata la maglia di leader della classifica generale.

Prima frazione in linea dopo il prologo di ieri. 161,2 chilometri da Charleville-Mézières a Soissons, prettamente pianeggianti e che quindi facevano presagire ad un arrivo in volata. Lucas Plapp (Australia), Louis Coqueret (Grand Est/Hauts de France), Changizi (Danimarca), Wenzel (Lussemburgo) e Rodriguez (Ecuador) hanno provato ad anticipare il plotone andando in fuga, ma c’è stato poco da fare.

Finale incertissimo e ricco di colpi di scena, anche a causa delle varie cadute che ci sono state. Wærenskjold, in Maglia Gialla, è riuscito a primeggiare però nello sprint battendo un eccellente Luca Colnaghi, primo degli azzurri, ed Axel Laurance (Francia). Da sottolineare in casa Italia anche la sesta piazza di Filippo Baroncini.

Foto: Valerio Origo