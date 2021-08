Giro di Danimarca 2021, Remco Evenepoel vince la crono e si porta a casa la generale

Remco Evenepoel mette il punto esclamativo sul suo Giro di Danimarca prendendosi il successo anche nella quinta ed ultima tappa della breve corsa a tappe, la cronometro di Frederiksberg lunga poco meno di undici chilometri. Il corridore belga si impone nella prova contro il tempo suggellando così la maglia di leader della generale, facendo così il paio con il Giro del Belgio 2021.

La corsa contro il tempo non è un percorso per specialisti puri, essendo leggermente mosso, ma nonostante tutto non cambiano le gerarchie: Evenepoel, dopo il successo della terza frazione con cui ha dato uno scossone importante nella generale, non fa sconti nemmeno oggi e si impone davanti a Soren Kragh Anderson (Team DSM) per un solo secondo e Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a 6”. Quarto Edoardo Affini (Jumbo-Visma), a lungo in testa.

Il discorso classifica generale era già chiuso da tempo. Evenepoel si è imposto sullo stesso Pedersen con un vantaggio di 1’42” e di due minuti netti su Mike Teunissen (Jumbo-Visma), che completa il podio. Per scovare il miglior italiano bisogna scalare fino al ventunesimo posto nella generale, con Giacomo Nizzolo (Qhubeka-Nexthash) a 13’53”.

