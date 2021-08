Finalmente Thibaut Pinot. Lo scalatore francese della Groupama-FDJ è prossimo al rientro alle corse dopo una pausa di quattro mesi, quando decise di non partecipare al Giro d’Italia al termine del Tour of The Alps. Un periodo vissuto in maniera difficoltosa, attraversato anche da momenti in cui pensava al ritiro, ma che finalmente sembra essere stato messo alle spalle.

Il transalpino tornerà alle competizioni in occasione del Tour du Limousin il prossimo martedì, con un calendario preparato appositamente per il rientro a pieno ritmo nel 2022. Pinot si è rivelato ai microfoni di WielerFlits: “Il Limousin è un buon banco di prova per avere delle risposte. Andare alla Vuelta era un rischio, era ancora troppo presto: va bene ricominciare con una corsa a tappe francese, può aiutarmi“.

Il correre sulle strade di casa è un fattore che lo ha convinto a partecipare: “Mi fa bene. Mi alleno a pieno regino dall’1 luglio, il periodo da infortunato è stato lungo e non sono mai stato molto paziente. Voglio ricominciare e chiudere bene la stagione. Non pensavo che sarei tornato così presto, per me è un bonus. Mi sembra di aver riscoperto la gioia del ciclismo“.

Ma ad averlo convinto è anche il percorso della gara: quattro tappe con tanti saliscendi e molte montagne, dove ci si potrà mettere alla prova. E Pinot ne è soddisfatto: “Ho visto il percorso e so che sarà dura. Abbiamo una grande selezione, forse una delle migliori di questa edizione. Tutto ciò di cui ho bisogno è lì: c’è molto dislivello, va su e giù tutto il tempo. La seconda tappa sembra essere la più difficile e anche il meteo giocherà un ruolo importante. Sono molto motivato, era tanto tempo che non ero così impaziente di correre“.

