Il norvegese Soren Waerenskjold ha vinto il prologo di apertura del Tour de l’Avenir 2021. La cronometro in questione misurava appena cinque chilometri e si snodava lungo le strade di Charleville-Mézières. Waerenskjold, che ha concluso la prova in 5’52”, ha preceduto di appena un secondo il danese Johan Price-Pejtersen. Terzo posto a 3″, invece, per il neerlandese Mick van Dijke.

Per quanto concerne i principali favoriti per il successo finale, gli spagnoli Juan Ayuso e Carlos Rodriguez Cano, i quali sono arrivati a 15″ da Waerenskjold, sono stati i migliori. Il norvegese Tobias Halland Johannessen, secondo classificato dell’ultimo Giro d’Italia U23, ha lasciato sul piatto 22″ nei confronti del connazionale, così come il capitano dell’Italia Filippo Zana.

Il britannico Thomas Gloag, che alla Corsa Rosa è giunto quarto, ha ceduto 26″, mentre il danese Asbjorn Hellemose ne ha persi 32. Il transalpino Hugo Toumire è giunto a 35″ dal Waerenskjold, mentre il belga Henri Vandenabeele a 38″. Il colombiano Santiago Umba, la punta principale della sua nazionale, infine, ha concluso il prologo ad addirittura 52″ dal trionfatore.

Domani è in programma una frazione per velocisti, la Charleville-Mézières-Soissons di 161,2 chilometri. I grandi favoriti per il successo parizale sono il belga Arnaud De Lie, fresco vincitore di due frazioni al Tour Alsace, e i neerlandesi Marijn van den Berg e Casper Van Uden. Per quanto concerne l’Italia, invece, gli uomini che potrebbero fare lo sprint sono Luca Colnaghi e Filippo Baroncini.

