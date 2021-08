Sono proseguite nella tarda mattinata italiana alle Paralimpiadi di Tokyo le gare di tiro con l’arco per le coppie miste della classe open, per quanto concerne il compound. La classe open contiene sia atleti in piedi che su sedia a rotelle: gli arcieri si posizionano ad un angolo di 90 gradi rispetto al bersaglio e possono utilizzare il supporto del corpo.

Il ranking round di venerdì è servito a delineare anche il tabellone della gara a coppie miste, dove si tirano quattro serie da quattro frecce (due a testa per ogni componente) e chi totalizza il punteggio complessivo più alto passa il turno: l’Italia di Matteo Bonacina e Maria Andrea Virgilio, entrambi di classe W2, nei quarti era opposta al RPC.

L’Italia, numero 7 del tabellone, ha incontrato i rappresentanti del Comitato Paralimpico Russo, Stepanida Artakhinova e Bair Shigaev, coppia testa di serie numero 2: in questo caso non sono bastate le 16 frecce regolamentari, dato che su 160 punti a disposizione entrambe le formazioni hanno totalizzato 153.

Lo shoot-off è stato fatale per gli azzurri: doppio 10 per gli arcieri del RPC, doppio nove per gli azzurri, che così sono stati eliminati.

