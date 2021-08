Si è disputata quest’oggi a Wroclaw (in Polonia) la seconda giornata ufficiale di gara dei Campionati Mondiali Giovanili di tiro con l’arco 2021, evento clou dell’intera stagione agonistica internazionale per gli atleti Under 20. Day-2 in cui tutti i tabelloni individuali si sono allineati ai sedicesimi di finale, mentre le prove a squadre sono giunte agli ottavi.

Fuori dai giochi purtroppo in casa Italia gli ultimi due nostri portacolori impegnati nel ricurvo juniores: Francesco Gregori e Matteo Bilisari sono infatti usciti di scena ai 24mi di finale, cedendo il passo rispettivamente all’ucraino Kamenskyi (3-7) e all’americano Cowles (0-6). Obiettivo raggiunto invece al femminile da parte di Roberta Di Francesco, che ha sconfitto 6-2 l’iraniana Rahmani accedendo così ai sedicesimi. Out ai 24mi Aiko Rolando e Karen Hervat.

Quest’ultima, in coppia con Francesco Gregori, ha poi superato il primo turno eliminatorio nel Mixed Team Event regolando la Lituania per 6-2 e conquistando il pass per gli ottavi di finale. L’Italia affronterà venerdì pomeriggio gli Stati Uniti con in palio un posto per i quarti.

Giornata negativa purtroppo tra i cadetti, dove restano comunque in corsa per le medaglie nelle rispettive competizioni individuali Francesco Poerio Piterà e Ginevra Landi, i quali entreranno in gara direttamente ai sedicesimi di finale grazie all’ottimo piazzamento ottenuto nel ranking round di ieri. Eliminati ai 24mi tra gli uomini Simone Dezani (4-6 con l’ucraino Kryvoruchko) e Francesco Zaghis (shoot-off con lo spagnolo Daban Baines), al femminile Elena Branca (0-6 con la greca Nasoula) e Chiara Compagno (1-7 con la polacca Siwak).

