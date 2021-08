La terza giornata ufficiale di gara dei Campionati Mondiali Giovanili di tiro con l’arco 2021 è andata in archivio a Wroclaw (in Polonia) senza grandi soddisfazioni per i colori azzurri, quando manca ancora un solo giorno di eliminatorie riservato alle prove a squadre tradizionali (i terzetti) prima delle finali del weekend.

L’Italia purtroppo non è riuscita ad accedere sinora alle finali di sabato e domenica con nessun atleta, ma restano a disposizione delle carte importanti da sfruttare nella giornata di domani con i vari terzetti. Nel ricurvo juniores femminile Roberta Di Francesco si è comunque ben comportata, raggiungendo i quarti di finale della competizione individuale prima di cedere il passo nettamente (0-6) alla forte americana Casey Kaufhold.

Niente da fare per le medaglie anche tra i cadetti: Francesco Poerio Piterà si è reso protagonista di un bel cammino, accedendo ai quarti di finale per poi pagare dazio con il danese Ludvig Njor Henriksen (4-6). Buona prestazione individuale al femminile anche per Ginevra Landi, sconfitta ai quarti per 1-7 dalla favorita francese Caroline Lopez (prima testa di serie del seeding).

Landi e Poerio Piterà hanno poi gareggiato insieme, rappresentando l’Italia nella prova mista a coppie del ricurvo cadetti. Il duo tricolore, dopo aver battuto la Polonia agli ottavi per 5-3, si è dovuto arrendere al Giappone con il punteggio di 3-5 uscendo di fatto dalla corsa per il podio.

Foto: World Archery