Dopo una settimana intensa di gare, si sono conclusi quest’oggi a Wroclaw (in Polonia) i Campionati Mondiali Giovanili di tiro con l’arco 2021, evento clou della stagione a livello internazionale per tutti gli arcieri Under 20. L’Italia ha terminato la manifestazione con un bottino complessivo di una medaglia di bronzo e due quarti posti, sempre in eventi a squadre.

Martina Del Duca, Martina Serafini e Giulia Di Nardo hanno regalato al Bel Paese l’unico podio della rassegna iridata, sconfiggendo nella giornata di ieri la Russia per 218-212 nella finale per il bronzo della prova a squadre femminile di compound a livello cadetti.

Quest’oggi sono arrivate invece due sconfitte su altrettante finali disputate dai nostri portacolori in Polonia. Simone Dezani, Francesco Poerio Piterà e Francesco Zaghis hanno ceduto il passo alla Spagna con il punteggio di 3-5 nello spareggio per il bronzo per la prova a squadre maschile di ricurvo (tra i cadetti).

Niente da fare anche per gli juniores Matteo Bilisari, Francesco Gregori e Federico Novati, sconfitti nettamente per 0-6 dal terzetto americano nella finale per il 3°/4° posto valida per la gara a squadre di ricurvo maschile.

Foto: Lapresse