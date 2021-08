Tennistavolo, Paralimpiadi Tokyo: Giada Rossi eliminata ai quarti di finale. Falco e Borgato passano i gironi

Venerdì a due facce per l’Italia del tennistavolo alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Amarissima eliminazione ai quarti di finale per Giada Rossi. La 27enne era particolarmente accreditata nella classe 1-2 e sperava di migliorare il bronzo di Rio 2016, ma contro la brasiliana Catia Cristina Da Silva Oliveira c’è stato poco da fare: la sudamericana si è imposta con uno schiacciante 3-0 (11-8; 11-9; 11-6) in 34 minuti di gioco e l’azzurra ha dovuto dire addio ai sogni di medaglia.

Federico Falco ha battuto l’argentino Fernando Eberhardt con un combattutissimo 3-2 (11-8; 10-12; 12-10; 11-13; 11-6) dopo 67 minuti di battaglia. L’azzurro ha così riscattato la battuta d’arresto rimediata al debutto contro il forte sudcoreano Young Dae Joo, ha chiuso al secondo posto il gruppo A e ha staccato il biglietto per i quarti di finale: alle ore 09.40 odierne affronterà il sudcoreano Kim Hu in un match davvero durissimo del tabellone di singolare classe 1.

Nella stessa categoria fa festa anche Andrea Borgato che si impose sullo statunitense Michael Godfrey per 3-1 (11-4; 9-11; 11-7; 11-7) e, dopo l’amaro esordio con l’ungherese Endre Major (1-3), chiude la Pool C in seconda posizione. Ai quarti di finale incrocerà il solido britannico Thomas Matthews: possibile un derby azzurro in semifinale.

Matteo Parenzan è stato sconfitto dallo statunitense Ian Seidenfeld per 3-0 (11-9; 14-12; 11-7) e, dopo il ko rimediato all’esordio contro il danese Peter Rosenmeier, termina la sua avventura a cinque cerchi con l’ultimo posto nel gruppo B, non riuscendo ad accedere alla fase a eliminazione diretta nel tabellone del singolare classe 6.

Foto: Lapresse