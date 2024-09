Tennistavolo: assegnati cinque ori alle Paralimpiadi nel giorno di Parenzan e Rossi in finale

Si è conclusa oggi un’altra lunga giornata dedicata al tennistavolo in tema di Paralimpiadi di Parigi 2024. Sono cinque le finali disputate in questo lungo giovedì, che porta sempre più nel vivo i vari tornei anche con semifinali e finali giocate a poche ore di distanza.

In campo maschile, arriva la prima vittoria paralimpica nella classe MS2 per Rafal Czuper, il polacco che aveva già raccolto tre medaglie tra Rio e Tokyo, ma mai d’oro. Continua invece il dominio di Panfeng Feng nella classe MS3: per lui si tratta di una carriera costellata di ori (nove) e un bronzo nell’arco di cinque Paralimpiadi. Infine, in serata, il sudcoreano Gi Tae Kim, che a 26 anni si prende una grande gioia.

In campo femminile, invece, l’olandese Kelly van Zon vince il quarto oro paralimpico consecutivo nella classe WS7, anche se stavolta deve battersi fino alla fine per battere la turca Kubra Korkut. Ce la fa Natsuki Wada, e nella WS11 è la sua prima volta sul gradino più alto del podio, a 21 anni.

Va inoltre rimarcato l’approdo alla finale di Matteo Parenzan nella classe maschile MS6 e di Giada Rossi in quella femminile WS1-2. Domani saranno di scena rispettivamente alle 17:00 con il thailandese Rungroj Thainiyom e alle 18:00 con la cinese Jing Liu.

RISULTATI PARALIMPIADI 2024 TENNISTAVOLO OGGI

UOMINI

Singolare MS2 – Finale oro

Rafal Czuper (POL)-Jiri Suchanek (CZE) 3-1

Singolare MS6 – Semifinali

Thainiyom (THA)-Rosenmeier (DEN) 3-2; Parenzan (ITA)-Seidenfeld (USA) 3-0

Singolare MS3

Semifinali

Schmidberger (GER)-Glinbancheun (THA) 3-0; Feng (CHN)-Jang (KOR) 3-0

Finale oro

Panfeng Feng (CHN)-Thomas Schmidberger (GER) 3-0

Singolare MS11

Semifinali

Kim (KOR)-von Einem (AUS) 3-1; Chen (TPE)-Palos (HUN) 3-0

Finale

Gi Tae Kim (KOR)-Po Yen Chen (TPE) 3-1

DONNE

Singolare WS1-2 – Semifinali

Rossi (ITA)-Buclaw (POL) 3-2; Liu (CHN)-Seo (KOR) 3-2

Singolare WS7

Semifinali

Korkut (TUR)-Twomey (GBR) 3-2; van Zon (NED)-Wang (CHN) 3-1

Finale oro

Kelly van Zon (NED)-Kubra Korkut (TUR) 3-2

Singolare WS11

Semifinali

Wada (JPN)-Acer (TUR) 3-2; Prokofeva (NPA)-Furukawa (JPN) 3-2

Finale oro

Natsuki Wada (JPN)-Elena Prokofeva (NPA) 3-1