Tennistavolo, Paralimpiadi Tokyo: fuori ai quarti gli ultimi tre azzurri in gara

Tra i 22 sport protagonisti alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 c’è anche il tennistavolo: nella tarda mattinata italiana sono stati protagonisti gli ultimi tre azzurri ancora in gara, ma purtroppo in casa Italia si registrano le eliminazioni ai quarti di Michela Brunelli, Andrea Borgato e Federico Falco.

Poca fortuna per Andrea Borgato (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) e Federico Falco (Fondazione Bentegodi), entrambi battuti nella classe 1 maschile ad un passo dalle medaglie: il primo cede al britannico MATTHEWS Thomas Matthews per 1-3 (9-11, 12-10, 4-11, 12-14), il secondo viene battuto dal sudcoreano Kim Hyeon Uk per 0-3 (7-11, 6-11, 5-11).

Michela Brunelli (Tennistavolo Castel Goffredo) nella classe 3 femminile è stata sconfitta dalla sudcoreana Lee Mi Gyu per 0-3 (10-12, 6-11, 7-11). Ricordiamo che nel tennistavolo gli atleti sono suddivisi in classi di disabilità, dalla 1 alla 5 per i pongisti in carrozzina, dalla 6 alla 10 per quelli in piedi e la 11 per gli atleti con disabilità intellettive e relazionali.

Esaurita la presenza azzurra nei tornei di singolare senza medaglie, l’Italia cercherà ora riscatto nei prossimi giorni nelle gare a squadre.

