Tennistavolo, Olimpiadi Tokyo. Giappone in semifinale tra gli uomini, rimonta della Germania tra le donne

Si è conclusa la sessione mattutina odierna per quanto riguarda il tennistavolo alle Olimpiadi di Tokyo. Continuano ad andare avanti i tabelloni a squadre maschile e femminile, con i team in lizza per le medaglie che man mano si riducono. E la notte (o meglio, la mattina nipponica) è tra gioie e dolori per il fronte asiatico.

Aprono gli uomini, con il Giappone che si libera della Svezia per 3-1. Inizialmente a prevalere è il doppio formato da Koki Niwa e Tomokazu Harimoto, che si libera della Svezia (Kristian Karlsson e Anton Kalleberg) per mezzo di un confronto molto lottato e terminato 11-8 13-11 9-11 11-9. Successivamente, Mattias Falck riesce a sconfiggere, ancora per 3-1 (11-3, 11-9, 10-12, 11-8), Jun Mizutani, pareggiando così i conti. I due decisivi punti giapponesi arrivano da Harimoto, che batte Kalleberg per 3-1 (10-12, 11-9, 11-9, 12-10) e infine da Niwa, che si libera di Falck con un netto 3-0 (12-10, 11-5, 11-6).

Per quel che riguarda le donne, invece, più lottato è il confronto tra Corea del Sud e Germania, che arriva alla quinta e decisiva sfida. Fanno una gran fatica Yubin Shin e Jihee Jeon a battere Xiaona Shan e Petrissa Solja: 6-11, 11-8, 6-11, 11-6, 11-3 i punteggi dei cinque parziali necessari. Ying Han porta sul pari le tedesche travolgendo Hyojoo Choi per 3-0 (11-3, 11-3, 11-8), ma la Corea del Sud torna avanti con Jeon su Solja (11-6, 13-11, 16-3). L’affondo tedesco arriva con il 3-1 di Han su Shin (11-6, 10-12, 11-6, 11-9) e infine con il 3-0 di Shan su Choi (11-8, 11-6, 11-9).

Per il Giappone maschile ci sarà ora una tra Cina Taipei e Germania, mentre per quanto riguarda la selezione tedesca femminile la sfida sarà con Cina o Singapore. Questi saranno anche i confronti della sessione pomeridiana al Tokyo Metropolitan Gymnasium.

