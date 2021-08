Tennis, WTA Montreal 2021: risultati 11 agosto. Cadono Halep e Svitolina, avanzano Pliskova e Sabalenka

Prosegue il WTA 1000 di Montreal, evento cruciale nel percorso di avvicinamento del circuito maggiore di tennis femminile sul cemento americano verso gli US Open 2021. Nella notte italiana si sono disputati gli ultimi incontri di secondo turno del tabellone di singolare, allineato adesso agli ottavi di finale.

Ottavi in cui sarà presente anche una rappresentante del Bel Paese, Camila Giorgi, capace di imporsi nettamente per 6-2 6-4 sull’argentina Nadia Podoroska. Tra le big, avanzano al prossimo turno (non senza soffrire) la bielorussa Aryna Sabalenka, la ceca Karolina Pliskova e la greca Maria Sakkari.

Eliminate due teste di serie molto pesanti come l’ucraina Elina Svitolina (bronzo olimpico a Tokyo) e la rumena Simona Halep, rispettivamente per mano della britannica Johanna Konta e dell’americana Danielle Collins. Vittoria non particolarmente indicativa infine per il baby fenomeno a stelle e strisce Coco Gauff, che ha usufruito del ritiro della sua avversaria (la russa Anastasia Potapova) sul 5-0 nel primo set.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti i risultati della giornata al torneo WTA di Montreal.

I RISULTATI DI MERCOLEDÌ 11 AGOSTO

Marino (Can) – Badosa (Esp) 1-6 7-5 6-4

Sakkari (Gre) – Kudermetova (Rus) 6-4 5-7 6-4

Sorribes Tormo (Esp) – Samsonova (Rus) 6-4 6-3

Sabalenka (Blr) – Stephens (Usa) 7-6 4-6 6-4

Anisimova (Usa) – Dodin (Fra) 6-3 6-3

Pliskova (Cze) – Vekic (Cro) 4-6 6-3 7-6

Konta (Gbr) – Svitolina (Ukr) 3-6 6-3 6-2

Giorgi (Ita) – Podoroska (Arg) 6-2 6-4

Gauff (Usa) – Potapova (Rus) 5-0 e ritiro

Collins (Usa) – Halep (Rou) 2-6 6-4 6-4

Pegula (Usa) – Pavlyuchenkova (Rus) 1-6 6-3 6-2

Jabeur (Tun) – Kasatkina (Rus) 2-6 6-3 6-4

Foto: Lapresse