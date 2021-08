Tennis, US Open 2021: Paolo Lorenzi, Federico Gaio e Roberto Marcora superano il primo turno delle qualificazioni

Sono cominciate le qualificazioni dello US Open 2021, ultimo Slam dell’anno. Nella prima giornata sono scesi in campo cinque italiani e tre di loro (Federico Gaio, Roberto Marcora e Paolo Lorenzi) hanno superato il primo turno, mentre sono stati eliminati Filippo Baldi ed Andrea Pellegrino.

Il primo successo di giornata è stato quello di Federico Gaio, che ha superato l’insidioso australiano Matthew Ebden in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-1. Adesso il nativo di Faenza se la vedrà con l’austriaco Jurij Rodionov, testa di serie numero diciannove.

Sempre in tre set è arrivato il successo dell’eterno Paolo Lorenzi. Una battaglia di due ore e quarantadue minuti per il veterano azzurro, che ha sconfitto il portoghese Joao Sousa, testa di serie numero 27, per 7-6 1-6 7-5. Una splendida vittoria per Lorenzi, che ora affronterà il francese Maxime Janvier.

Roberto Marcora sogna la prima partecipazione in un tabellone principale di uno Slam e comincia la sua rincorsa con il convincente successo sul dominicano Roberto Cid Subervi per 7-6 6-3. Al secondo turno per il tennista lombardo ci sarà la difficile sfida con lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, numero cinque del seeding.

Purtroppo si è interrotto il cammino di Andrea Pellegrino e Filippo Baldi. Il primo è stato sconfitto dal francese Constant Lestienne con il punteggio di 7-5 4-6 6-0, mentre il secondo si è arreso al brasiliano Joao Menezes per 6-4 7-6.

RISULTATI QUALIFICAZIONI US OPEN 2021

Gaio b. Ebden (Aus) 6-4 3-6 6-1

Lestienne (Fra) b. Pellegrino 7-5 4-6 6-0

Marcora b. Cid Subervi (Dom) 7-6 6-3

Menezes (Bra) b. Baldi 6-4 7-6

Lorenzi b. Sousa 7-6 1-6 7-5

Foto: LPS/Alessio Tarpini