Oggi pomeriggio prenderà il via lo US Open 2021, ultimo Slam della stagione. Nel tabellone maschile comincerà l’avventura di Daniil Medvedev, testa di serie numero due e probabilmente principale rivale di Novak Djokovic nella sua corsa al Grande Slam. Il russo farà il suo esordio contro il francese Richard Gasquet, avversario da “bel gioco” ma che non può rappresentare un vero ostacolo per Medvedev.

Il match più atteso è certamente quello tra Stefanos Tsitsipas ed Andy Murray. Il greco ed il britannico non si sono mai affrontati in carriera e certamente Tsitsipas non avrà sorriso al momento del sorteggio, visto che l’ex numero uno del mondo sogna una grande vittoria sull’Arthur Ashe.

Da tenere sotto osservazione anche il match tra Roberto Bautista Agut ed il sempre estroso ed imprevedibile Nick Kyrgios. Il russo Andrey Rublev, testa di serie numero cinque, potrebbe mettere la parola fine alla carriera del croato Ivo Karlovic, che si ritirerà proprio al termine dello Slam americano. In campo anche John Isner, impegnato nel derby a stelle e strisce contro il connazionale Brandon Nakashima.

In campo femminile fari puntati sul match tra Camila Giorgi e Simona Halep. Un esordio di fuoco per la marchigiana, che si è rilanciata quest’estate tra Olimpiadi e soprattutto la vittoria del WTA 1000 di Montreal, ma ci sono grandi dubbi e perplessità sullo stato fisico della rumena, che si è anche ritirata da Cincinnati. Non solo Giorgi, ma per l’Italia scendono in campo anche Sara Errani contro la russa Ekaterina Alexandrova e Jasmine Paolini contro la kazaka Yaroslava Shvedova.

Ci sarà anche l’esordio di Naomi Osaka, che spera di ritrovarsi dopo mesi difficili anche per le tante vicende extra campo. Un torneo questo che la giapponese ama molto e che la vedrà iniziare il suo cammino contro la ceca Marie Bouzkova. Molto interessante la sfida tra la spagnola Garbine Muguruza e la croata Donna Vekic, oltre alla prima di Cori Gauff contro la polacca Magda Linette.

