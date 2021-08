E’ l’estate dell’Italia sportiva quella che stiamo vivendo e il tennis risponde puntuale all’appello. Dopo il primo sigillo di Jannik Sinner in un torneo 500 a Washington, è stata Camila Giorgi a scuotere il cuore degli appassionati del Bel Paese. L’azzurra ha completato la sua settimana da dea della racchetta e pallina, conquistando il titolo più importante della carriera a Montreal, il terzo nel circuito internazionale dopo quelli di ‘s-Hertogenbosch nel 2015 sull’erba e di Linz nel 2018 sul cemento indoor. Un torneo della categoria “1000” che l’Italia torna a vincere nel settore femminile dopo il successo di Flavia Pennetta nel 2014, prima azzurra di sempre ad aggiudicarsi un evento con questi crismi.

Camila ha raccolto il testimone e l’ha fatto rendendosi protagonista di un percorso entusiasmante: un solo set perso e un rendimento di altissimo profilo nell’esperienza in Canada. Una nuova Giorgi è quella che ha sublimato un periodo nel quale ha ottenuto 16 vittorie negli ultimi 20 match disputati. Da Eastbourne (Inghilterra), la storia di questo 2021 è cambiata per Camila. L’azzurra era precipitata ben oltre l’ottantesima posizione mondiale in primavera a causa di alcuni problemi fisici (Covid compreso). Sull’erba britannica la semifinale raggiunta ha dato fiducia, anche se ha lasciato un nuovo infortunio di natura muscolare. Tuttavia, Camila ha dato nuovo impulso al proprio incedere alle Olimpiadi di Tokyo (quarti di finale) e in Québec tutti i pianeti si sono allineati.

L’azzurra ha messo in mostra in questi incontri maggior continuità nel proprio gioco, sbagliando meno e avendo chiaro quale fosse il piano tattico. Un tennis meno istintivo e più ragionato, anche se la ricerca del vincente ha rappresentato e rappresenta una sua caratteristica peculiare. Ne ha dovuto prendere atto la ceca Karolina Pliskova, altra testa di serie a cadere sotto i colpi dell’italiana in questa settimana, citando poi Elise Mertens n.9, Petra Kvitova n.7, Coco Gauff n.15 e senza dimenticare Jessica Pegula n.13 della WTA Race.

Pliskova costretta a subire il terzo ko consecutivo negli ultimi tre incontri con Camila (Eastbourne, Olimpiadi di Tokyo e Montreal), mai in grado di gestire lo scambio. Le accelerazioni di Giorgi hanno creato non pochi danni, con 16 vincenti a dimostrarlo. Ancor più importante è stata la costanza della nostra portacolori, come detto, rispetto alla rivale: 27 errori non forzati contro i 34 della ceca.

Una Camila che a 29 anni ha trovato il proprio equilibrio agonistico? Saranno i prossimi match a fornire ulteriori informazioni a riguardo e gli imminenti US Open 2021 daranno ulteriori indicazioni a riguardo. Di sicuro, la marchigiana si presenterà con una classifica ben diversa grazie a questo successo (n.34 del ranking), importante per la propria consapevolezza.

Foto: LaPresse