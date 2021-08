Tennis, tabellone complicato per gli azzurri a Toronto, Medvedev sulla strada di Sinner, Sonego verso Tsitsipas

Urna davvero poco fortunata per gli azzurri in vista del Masters 1000 di Toronto (Canada). I nostri portacolori, infatti, avranno un tabellone tutt’altro che semplice alla Rogers Cup che, in questa occasione, si tornerà a disputare dopo la sospensione dello scorso anno per colpa della pandemia.

Andiamo con ordine. Nella parte alta del tabellone troviamo Jannik Sinner. Il numero 16 salterà il primo turno grazie ad un bye, quindi se la vedrà contro il vincente del match tra lo statunitense Taylor Fritz ed un qualificato. Pensando al prosieguo del torneo, tuttavia, l’altoatesino avrà un ottavo di finale particolarmente complicato, dato che dovrebbe incrociare il numero 1, il russo Daniil Medvedev.

Discorso simile anche per Fabio Fognini, sempre nella parte alta del tabellone. Il tennista ligure al primo turno sarà opposto al tedesco Jan-Lennard Struff, mai avversario semplice, specialmente sui campi veloci, quindi già al secondo turno potrebbe trovarsi di fronte il numero 4 del seeding, il russo Andrey Rublev, cliente quanto mai ostico.

Pochi sorrisi anche per Lorenzo Sonego che, a differenza dei connazionali, sarà inserito nella parte bassa del tabellone. Per il torinese primo turno contro il non semplice francese Ugo Humbert, quindi secondo turno davvero complicato contro il greco Stefanos Tsitsipas, numero 3 del torneo.

Senza dubbio un sorteggio poco fortunato per i tre nostri alfieri, che cercheranno di farsi largo nel torneo canadese, vinto nelle due ultime edizioni disputate da Rafa Nadal, che sarà il numero 2 del seeding e, dopo un bye iniziale e un secondo turno semplice, agli ottavi troverà uno tra Grigor Dimitrov, Nick Kyrgios e Reilly Opelka.

Foto: Lapresse