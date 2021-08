Stefanos Tsitsipas è uno dei testimonial per quanto concerne la campagna vaccinale in Grecia. Il giocatore, però, non si è ancora sottoposto all’inoculazione del vaccino anti-covid. E’ stato lo stesso tennista a confessare che lo farà quando sarà reso obbligatorio.

“Ad un certo punto dovrò vaccinarmi, ne sono abbastanza sicuro, ma al momento non è stato reso ancora obbligatorio per giocare, quindi non l’ho fatto”. Queste le parole dell’ellenico in controtendenza con il ruolo che ha rivestito nel suo paese dove è stato testimonial della campagna vaccinale.

Non sono mancate le critiche per le dichiarazioni di Tsitsipas arrivate proprio dalla Grecia. In particolare il ministro dei Lavori Pubblici che ha condiviso la notizia sul suo account Twitter commentandola con un laconico: “Che peccato”.

La posizione del numero 3 del mondo, impegnato in questi giorni al Masters1000 di Cincinnati, è chiara e anche abbastanza distante da quella di alcuni suoi colleghi tra i quali Rafael Nadal che a più riprese ha sottolineato che l’unica via d’uscita da questo incubo è proprio il vaccino.

Foto: LaPresse