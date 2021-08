WTA Cincinnati 2021, risultati 17 agosto: eliminate le azzurre. Avanza Caroline Garcia

Si è concluso pochi minuti fa, in piena mattinata italiana, il primo turno del tabellone principale di singolare del torneo Western & Southern Open 2021 di tennis, di categoria WTA 1000, che si gioca sul cemento outdoor di Cincinnati: in casa Italia si registrano le sconfitte di Jasmine Paolini e Camila Giorgi.

La qualificata azzurra Jasmine Paolini è stata superata dalla russa Veronika Kudermetova per 6-3 6-2 in un’ora e tredici minuti, mentre Camila Giorgi, in tabellone con un special exempt, è stata eliminata dalla statunitense Jessica Pegula con un duplice 6-2. Sabato scorso a Montreal Giorgi aveva vinto contro Pegula in semifinale.

Tra gli altri dieci incontri di giornata si segnalano la battaglia di oltre due ore e mezza con cui, nel cuore della notte statunitense, la francese Caroline Garcia ha appena eliminato la statunitense Sloane Stephens per 7-6 4-6 6-4, e la vittoria in rimonta della ceca Karolina Muchova sulla britannica Johanna Konta per 3-6 7-6 6-2.

Vittorie in tre set, ma non in rimonta, per la romena Simona Halep sulla polacca Magda Linette con il punteggio di 6-4 3-6 6-1, e per la tunisina Ons Jabeur sull’estone Anett Kontaveit per 6-2 4-6 7-5. Gli altri sei match di giornata, infine, si sono risolti tutti in tre set.

WTA 1000 CINCINNATI 2021

Primo turno

Simona Halep batte Magda Linette 6-4 3-6 6-1

Karolina Muchova batte Johanna Konta 3-6 7-6 6-2

Bernarda Pera batte Rebecca Peterson 6-4 6-1

Cori Gauff batte Su-Wei Hsieh 6-1 6-2

Elena Rybakina batte Samantha Stosur 6-3 6-3

Veronika Kudermetova batte Jasmine Paolini 6-3 6-2

Jessica Pegula batte Camila Giorgi 6-2 6-2

Ons Jabeur batte Anett Kontaveit 6-2 4-6 7-5

Victoria Azarenka batte Ludmilla Samsonova 6-2 6-3

Belinda Bencic batte Marketa Vondrousova 6-3 7-5

Dayana Yastremska batte Caty McNally 7-6 7-6

Caroline Garcia batte Sloane Stephens 7-6 4-6 6-4

Foto: LaPresse