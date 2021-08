Tennis, Roger Federer out dai Masters1000 di Toronto e Cincinnati

Niente da fare, Roger Federer non sarà in campo nei Masters1000 di Toronto e in quello di Cincinnati. Il campione elvetico sta ancora facendo i conti con un problema al ginocchio. Una disdetta per l’ex numero 1 al mondo che sta cercando di preparare gli US Open.

Federer dopo Wimbledon è stato costretto a rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo sempre per lo stesso problema che, evidentemente, continua a dare fastidio. Non una buona notizia in particolare se si considera che tra poche settimane inizierà lo Slam statunitense.

Non è da escludere, ovviamente, che la decisione sia legata proprio al fatto che Federer in vista degli US Open abbia bisogno di riposo per arrivare pronto. Di certo la gestione fisica a quasi 40 anni è fondamentale, ancor di più per uno sport logorante come il tennis.

