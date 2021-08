Tennis, Matteo Berrettini rinuncia al Masters1000 di Toronto

Matteo Berrettini rinuncia al Masters1000 di Toronto. L’azzurro manca dal campo dalla finale contro Novak Djokovic a Wimbledon. Il romano a malincuore ha dovuto dire “no” anche alle Olimpiadi di Tokyo dove avrebbe avuto concrete possibilità di medaglia.

A questo punto è evidente che tutte le ipotesi avanzate alla vigilia delle Olimpiadi su una scelta tattica, smentite con fermezza e a più riprese dal diretto interessato, non erano altro che speculazioni. Berrettini evidentemente non ha ancora superato il problema muscolare patito al termine dello Slam londinese.

Un brutta notizia non tanto per il Masters1000 di Toronto in quanto tale ma soprattutto perchè questo rappresentava una importante tappa di avvicinamento agli US Open che si disputeranno a fine mese. E’ possibile che la scelta di non partecipare al torneo in terra canadese sia proprio legata alla necessità di preservare il fisico per lo Slam americano.

Foto: LaPresse