Tennis, Jannik Sinner e il sogno complicato delle ATP Finals a Torino: difficile essere nella top-8 della Race

L’umore di Jannik Sinner non sarà dei migliori dopo la sconfitta nel 2° turno del Masters1000 di Cincinnati. L’altoatesino (attualmente n.15 del mondo e n.10 della Race) è stato sconfitto dall’americano John Isner che, d’esperienza e supportato dall’arma del servizio, è riuscito a spuntarla nel confronto con il classe 2001 del Bel Paese.

Un ko amaro vista la situazione di vantaggio di Jannik: 7-5 e 4-2 nel tie-break del 2° set. Un errore banale ha praticamente ribaltato la situazione e dal punto di vista mentale il 20enne nostrano non si è dimostrato all’altezza del suo rivale, vittorioso 6-4 nel terzo set. Un riscontro che può avere delle ripercussioni negative per il ragazzo allenato da Riccardo Piatti relativamente all’obiettivo ATP Finals a Torino.

Come è noto, la partecipazione al Master di fine sarà riservato ai primi otto della classifica (Race to Turin) che tiene conto esclusivamente del rendimento del 2021. In questo momento Sinner è decimo con 2075 punti, ma vede i diretti rivali allontanarsi.

Il norvegese Casper Ruud (ottavo con 2540 punti) e il polacco Hubert Hurkacz (nono con 2460 punti) sono quelli maggiormente attrezzati per contendersi il posto per le Finals, senza considerare che lo spagnolo Rafael Nadal (settimo con 2985 punti) potrebbe pensare a cosa fare viste le sue condizioni fisiche non eccellenti. Sinner, per questo, dovrà rendersi protagonista di un percorso convincente al prossimo US Open per guadagnare punti, ma non sarà affatto facile visto il ritardo dai due.

Ricordiamo che nei Major i punti a disposizioni sono 360 per i quarti di finale, 720 per le semifinali, 1200 per la Finale e 2000 per la vittoria. E’ chiaro che un Jannik che riuscisse a spingersi in semifinale metterebbe insieme un bel tesoretto, ma nello stesso tempo servirà capire cosa avranno fatto gli altri, mancando comunque ancora parte del percorso.

