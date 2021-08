Tennis, Camila Giorgi e un’esplosione tardiva sulle orme di Francesca Schiavone

Una maturazione a 29 anni? Chi può dirlo, vedremo…Di sicuro, non è una novità in Italia per quanto riguarda il tennis femminile. Il riferimento è a Camila Giorgi che ha suggellato il suo buon periodo di forma con una vittoria in un 1000 prestigioso come il torneo di Montreal (Canada) che praticamente nessuno si aspettava.

Sta mettendo in mostra un tennis più continuo Camila, minimizzando gli errori non forzati e riuscendo ad ottenere il solito buon apporto di vincenti. Da questo punto di vista si può intuire un’evoluzione, ma sarà veramente tale? La storia della marchigiana porta ad avere ancora dei dubbi perché il suo gioco “on-off” fatica ad avere un piano B in condizioni di difficoltà. Vero è che nel corso della settimana canadese i momenti complicati non sono mancati ed è riuscita a trovare nel proprio repertorio un modo per uscirne al meglio.

Si parlava di sviluppo lento. Ebbene, nel Bel Paese la storia di Francesca Schiavone insegna che il meglio arriva a 30 anni e oltre e lo stesso dicasi per Robertina Vinci. La “leonessa” riuscì a conquistare Parigi nel 2010 proprio da trentenne, mentre la talentuosissima tennista pugliese si spinse fino alla Finale dello Slam a New York contro Flavia Pennetta (a segno nello Slam anche lei oltre i 30 anni), sconfiggendo in un quella epica semifinale Serena Williams e guadagnandosi la top-10 nei mesi successivi.

Indizi che fanno una prova? Vedremo, ogni storia è diversa e finora il percorso di Giorgi è stato caratterizzato da pochi alti e troppi bassi, ma forse il momento particolare del tennis femminile, senza una vera dominatrice, può dare una chance a una giocatrice che ha le qualità per arrivare in fondo a uno Slam, purché ci sia la dovuta continuità. Nelle ultime 20 partite, le 16 vittorie centrate hanno dato un’indicazione, ma si sa che nelle due settimane di un Major non sono ammesse giornate no. Non resta che attendere…

Foto: LaPresse