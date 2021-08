Tennis, ATP Winston-Salem 2021: Marco Cecchinato rimontato e battuto da Dominik Koepfer

Finisce al secondo turno l’avventura di Marco Cecchinato nel torneo ATP di Winston-Salem. Il tennista siciliano è stato sconfitto in rimonta dal tedesco Dominik Koepfer, numero 56 del mondo, in tre set con il punteggio di 5-7 6-4 6-4 dopo due ore e ventidue minuti di gioco. Cecchinato ha pagato le poche prime in campo (appena il 51%), soffrendo troppo nei propri turni di servizio (nove palle break), ma comunque il nativo di Palermo ha offerto una prestazione di carattere e che può essere utile in vista dell’ormai imminente US Open.

Partenza in salita nel match per Cecchinato, che ha subito concesso il break in apertura. Il siciliano ha avuto anche una palla del controbreak nel quarto gioco, ma Koepfer si è difeso e si portato fino al 5-4 con la possibilità di servire per il primo set. Il siciliano, però, non ha mollato e ha giocato un ottimo game in risposta, riuscendo ad agguantare la parità. La striscia di game consecutivi per Cecchinato non si ferma e prosegue con fino al 7-5 con cui l’italiano si porta a casa la prima frazione dopo un secondo break.

Cecchinato deve affrontare ancora una palla break in apertura di secondo set, ma riesce a salvarsi. Si prosegue fino al 3-3, quando nel settimo game il numero 80 del mondo perde la battuta. Koepfer allunga poi sul 5-3 e non sfrutta due set point nel nono gioco. Il tedesco, però, non trema e chiude la seconda frazione con il punteggio di 6-4.

Sulla scia del set vinto Koepfer allunga subito in maniera decisiva nel terzo set. Cecchinato ha un momento di buio totale e sprofonda sul 3-0 con doppio break di svantaggio. Il siciliano accorcia subito il divario, strappando il servizio nel quarto game, ma Koepfer non concede più nulla nei suoi turni di battuta e conclude il terzo set in suo favore ancora per 6-4.

Foto: LaPresse