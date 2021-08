Superbike, risultato superpole race GP Navarra 2021: Scott Redding vince ancora, Rea 2°. Bene Locatelli 4°

E sono due. Il britannico Scott Redding (Ducati) concede il bis e vince la superpole race del GP di Navarra, settimo round del Mondiale 2021 di Superbike. Nella prova che assegna punti ai primi nove classificati e vale come griglia di partenza per la top-9 in gara-2 prevista sempre quest’oggi alle ore 14.00, Redding è stato abilissimo a sfruttare la maggior potenza della sua Panigale V4 e ad aggiudicarsi la corsa odierna.

Una gara “sprint” nella quale il campione del mondo in carica Jonathan Rea (Kawasaki) le ha tentate tutte per stare davanti a Redding, ma il deficit in termini di potenza della ZX-10RR è costato caro nel confronto diretto con l’alfiere della scuderia di Borgo Panigale. Pertanto, Johnny si è dovuto accontentare della piazza d’onore a 0″631, precedendo comunque il principale rivale in campionato, ovvero il turco della Yamaha Toprak Razgtalioglu (+3″040). Con questo risultato, infatti, Rea ha portato a nove le lunghezze di vantaggio sul pilota della squadra di Iwata (295 vs 286), mentre Redding sale a quota 253 ed è distante 42 punti dall’attuale leader.

Tornando alla cronaca, di grande rilievo prestazione di Andrea Locatelli, compagno di squadra di Razgtalioglu. Il centauro italiano è giunto quarto a 3″845, mettendo in mostra un ottimo passo. Alle sue spalle troviamo il britannico della Kawasaki Alex Lowes (+4″501), la BMW di Tom Sykes (+6″302), la Ducati del gallese Chaz Davies (+7″203), l’altra BMW dell’olandese Michael van der Mark (+10″054), la Yamaha dello statunitense Garrett Gerloff (+10″620) e la Honda dello spagnolo Alvaro Bautista (+16″297).

In chiave italiana da segnalare il 12° posto di Axel Bassani (Ducati) a 17″321 davanti a Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 17″353.

CLASSIFICA SUPERPOLE RACE GP NAVARRA 2021 SUPERBIKE

1 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R LEAD LEAD 1’37.065 287

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.631 +0.631 1’37.352 288

3 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 3.040 +2.409 1’37.257 290

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 3.845 +0.805 1’37.521 287

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 4.501 +0.656 1’37.290 287

6 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 6.302 +1.801 1’37.718 285

7 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 7.203 +0.901 1’37.682 291

8 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 10.054 +2.851 1’37.986 286

9 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 10.620 +0.566 1’37.713 281

10 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 16.297 +5.677 1’38.582 286

11 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 16.791 +0.494 1’38.427 279

12 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 17.321 +0.530 1’38.524 283

13 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 17.353 +0.032 1’38.410 288

14 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 18.531 +1.178 1’38.715 286

15 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 18.578 +0.047 1’38.861 286

16 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 20.506 +1.928 1’38.394 285

17 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 23.206 +2.700 1’38.918 286

18 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 23.308 +0.102 1’38.940 282

19 6 URAMOTO Naomichi Suzuki GSX-R1000R 28.254 +4.946 1’39.575 271

20 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 40.060 +11.806 1’40.972 273

21 14 URIBE Jayson Kawasaki ZX-10RR 41.263 +1.203 1’40.892 278

RT 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’39.021 274 292

Foto: Otto Moretti / LPS