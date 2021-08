Superbike, risultato gara-2 GP Navarra 2021: Toprak Razgatlıoğlu si impone, Rea 3° preceduto da Redding

La risposta del turco. Toprak Razgatlıoğlu vince d’autorità gara-2 del GP di Navarra, settimo round del Mondiale 2021 di Superbike. L’alfiere della Yamaha, risolvendo i problemi che hanno caratterizzato il suo weekend, ha rimesso insieme i pezzi del puzzle e completato un piccolo capolavoro.

Alle spalle del centauro della YZF R1 si sono classificati il protagonista di questo fine-settimana Scott Redding (Ducati) e il campione del mondo in carica Jonathan Rea (Kawasaki), distanziati rispettivamente di 1″105 e di 3″715. Ci ha provato Rea a tenere il passo di Razgatlıoğlu dopo un via non troppo felice, ma troppi jolly si è dovuto giocare Johnny per rimanere in piedi.

E così, visto che anche il confronto con Redding non era così sostenibile, il nord-irlandese si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio. Un risultato che sorride a Toprak che, infatti, agguanta in vetta alla classifica generale Rea a quota 311 punti, ma attenzione a Scott che con i punti messi insieme è a -38 dalla vetta e tutt’altro che tagliato fuori dalla lotta per il vertice.

Tornando alla cronaca, ancora un quarto posto per Andrea Locatelli (Yamaha) a 10″758, in grande evidenza nel fine settimana. Il pilota italiano, compagno di team di Razgatlıoğlu, ha suggellato l’ottimo lavoro svolto dalla Casa di Iwata quest’oggi. A completare la top-10 troviamo il britannico della BMW Tom Sykes a 14″437, la Kawasaki di Alex Lowes a 15″151, la Ducati dell’azzurro Michael Ruben Rinaldi a 16″875, l’altra BMW dell’olandese Michael van der Mark a 17″991, la Honda dello spagnolo Alvaro Bautista a 18″272 e un ottimo Axel Bassani su Ducati a 29″430.

CLASSIFICA GARA-2 GP NAVARRA 2021 SUPERBIKE

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’37.909 286

2 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1.105 +1.105 1’37.698 290

3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 3.715 +2.610 1’37.609 288

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 10.758 +7.043 1’38.154 288

5 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 14.437 +3.679 1’38.344 286

6 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 15.151 +0.714 1’38.252 288

7 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 16.875 +1.724 1’38.545 286

8 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 17.991 +1.116 1’38.426 285

9 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 18.272 +0.281 1’38.769 290

10 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 29.430 +11.158 1’39.055 286

11 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 31.834 +2.404 1’39.350 276

12 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 40.104 +8.270 1’39.293 286

13 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 49.695 +9.591 1’39.952 281

14 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR > 1′ +22.693 1’40.009 285

15 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R > 1′ +2.084 1’39.970 283

16 14 URIBE Jayson Kawasaki ZX-10RR > 1′ +10.738 1’41.521 278

17 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR > 1′ +5.368 1’41.390 273

RT 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’38.983 281 281

RT 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’38.630 289 290

RT 6 URAMOTO Naomichi Suzuki GSX-R1000R 1’40.108 270 270

RT 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1

RT 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R

