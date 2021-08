Superbike oggi, GP Repubblica Ceca 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Nuova pista per il Mondiale Superbike questo week-end. Dopo lo spettacolo di Assen si riparte da Most, circuito che accoglie per la prima volta il Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta competizione del 2021.

Il percorso è molto particolare e si articola in 21 impegnative curve, 14 delle quali verso destra. Sono 4.212 i metri di questa pista che negli ultimi anni non ha accolto eventi internazionali ad eccezione di alcune competizione automobilistiche come l’ADAC GT Masters o la NASCAR europea.

Jonathan Rea guida la classifica dopo il round nei Paesi Bassi. Il turco Toprak Razgatlıoğlu insegue il con 43 punti di ritardo. Il portacolori di Yamaha cerca di ricucire sul britannico di Kawasaki in cui ci si attende una buona prestazione da parte delle Ducati con il nostro Michael Ruben Rinaldi.

Le prove libere del Gran Premio d’Olanda saranno proposte su Sky Sport Action (canale 206) ed in live streaming su SkyGO e NowTV. OA Sport vi aggiornerà costantemente con la diretta testuale, mentre TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky) sarà accessibile da domani con la race-1.

Programma prove libere GP Repubblica Ceca 2021 Superbike

Venerdì 6 agosto

Ore 10.30 – Prove libere 1

Ore 15.00 – Prove libere 2

Dove seguire GP Repubblica Ceca Superbike 2021

Diretta TV su Sky Sport Action (canale 206)

Diretta streaming su SkyGO e NowTV

Photo LiveMedia/Otto Moretti