Superbike oggi, GP Navarra 2021: orari superpole e gara-1, tv, programma, streaming TV8 e Sky

Si scaldano i motori nel weekend del GP di Navarra, tappa del Mondiale 2021 di Superbike. La categoria delle derivate di serie è pronta a regalare spettacolo e le emozioni non mancheranno. Di scena quest’oggi le prove libere 3, la superpole e gara-1 di un fine-settimana che potrebbe rivelarsi determinante per l’assegnazione del titolo mondiale.

Il leader della classifica mondiale Jonathan Rea si presenta in vetta con 266 punti, potendo però contare solo su 3 lunghezze di vantaggio nei confronti del turco Toprak Razgatlioglu. Il pilota della Yamaha ha mostrato chiari segnali di vitalità nel corso della FP2 di ieri, rispondendo a Rea che aveva ottenuto il miglior tempo della FP1.

Ecco che il duello si fa appassionante e nel ruolo di terzo incomodo potrebbe inserirsi Scott Redding. Vero è che per il britannico l’avvicinamento al weekend non è stato dei più tranquilli: l’annuncio dell’addio alla Ducati e del suo ingaggio in BMW non è cosa da poco e non è mancata un po’ di polemica per alcune affermazioni di Redding nei confronti della scuderia di Borgo Panigale. Per quanto si è potuto notare nelle due sessioni di libere di ieri, la Rossa pare adattarsi al layout e quanto fatto da Michael Ruben Rinaldi è un aspetto chiaro.

Di seguito il programma di oggi e come seguire il weekend in tv:

PROGRAMMA GP NAVARRA SUPERBIKE

Sabato 21 agosto

ore 9.00-9.30, Superbike, Prove libere 3

ore 10.25-10.45, Supersport, Superpole, diretta

ore 11.10-11.25, Superbike, Superpole, diretta

ore 14.00, Superbike, gara-1, diretta

ore 15.15, Supersport, gara-1, diretta

PROGRAMMA GP NAVARRA IN TV

La copertura televisiva del GP di Navarra di Superbike sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky). Solo il warm-up domenicale del campionato delle derivate di serie non sarà trasmesso dell’emittente. Su TV8 (121 di Sky e 8 dgt), la programmazione in CHIARO vedrà la trasmissione della differita della Superpole Race e della diretta delle gare (gara-1 e gara-2). Le prove libere e la Superpole non saranno coperte dell’emittente in CHIARO e potranno essere seguite su Sky Sport MotoGP. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata di Superbike.

PROGRAMMA TV8

Sabato 21 agosto

ore 14.00, Superbike, Gara 1, diretta

Foto: LPS