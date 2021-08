Superbike oggi, GP Navarra 2021: orari prove libere, tv, programma, streaming

Prende il via quest’oggi il weekend del GP di Navarra, tappa del Mondiale 2021 di Superbike. Sul tracciato di Los Arcos appuntamento forse cruciale per i destini del campionato, visto che Jonathan Rea arriva in vetta alla classifica generale con 266 punti e appena 3 lunghezze di margine nei confronti del turco Toprak Razgatlioglu.

Il centauro della Yamaha ha saputo sfruttare al meglio l’ultimo round di scena in Repubblica Ceca dove ha vinto gara-1 e la superpole race, senza dimenticare la superpole ottenuta. Il turco, da questo punto di vista, nella stagione si è rivelato micidiale nel time-attack ottenendo ben 6 p.1. Rea dunque vorrà rispondere presente per far capire al suo rivale diretto che il migliore è sempre lui.

Cercherà di inserirsi il britannico Scott Redding, terzo incomodo nel confronto iridato. Un avvicinamento un po’ particolare però quello del britannico della Ducati che ha annunciato l’addio alla Casa di Borgo Panigale, non senza una vena polemica nei confronti della scuderia italiana. Da capire se la concentrazione sarà massimale. Sulla carta, il tracciato potrebbe adattarsi per conformazione alla Panigale V4 R

Di seguito il programma di oggi e come seguire il weekend in tv:

PROGRAMMA GP NAVARRA SUPERBIKE

Venerdì 20 agosto

ore 10.30-11.15, Superbike, Prove libere 1, diretta

ore 11.25-12.10, Supersport, Prove libere 1

ore 15.00-15.45, Superbike, Prove libere 2, diretta

ore 16.00-16.45, Supersport, Prove libere 2

PROGRAMMA GP NAVARRA IN TV

La copertura televisiva del GP di Navarra di Superbike sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky). Solo il warm-up domenicale del campionato delle derivate di serie non sarà trasmesso dell’emittente. Su TV8 (121 di Sky e 8 dgt), la programmazione in CHIARO vedrà la trasmissione della differita della Superpole Race e della diretta delle gare (gara-1 e gara-2). Le prove libere e la Superpole non saranno coperte dell’emittente in CHIARO e potranno essere seguite su Sky Sport MotoGP. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata di Superbike.

IL PROGRAMMA TV8

Venerdì 20 agosto

La FP1 e la FP2 Superbike non saranno trasmesse in CHIARO

