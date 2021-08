A Istanbul si è appena conclusa la cerimonia di sorteggio della fase a gironi della Champions League 2021-2022 di calcio maschile, con quattro squadre italiane coinvolte nel primo vero atto ufficiale della nuova stagione internazionale.

Bilancio complessivo in chiaro scuro per l’Italia, anche se resta vivo il sogno di portare tutte e quattro le compagini alla fase a eliminazione diretta. I campioni nazionali in carica dell’Inter possono sorridere in ottica qualificazione, anche grazie allo status di testa di serie, ma dovranno vedersela con il Real Madrid per il primo posto nel gruppo D. Da non sottovalutare lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi, mentre i macedoni dello Sheriff Tiraspol saranno la classica “squadra materasso”.

Sorteggio abbastanza positivo anche per la Juventus di Massimiliano Allegri, che dovrebbe battagliare con i campioni d’Europa in carica del Chelsea per il primato nel girone D. I bianconeri sembrano infatti decisamente superiori ai russi dello Zenit e agli svedesi del Malmö, di conseguenza hanno tutte le carte in regola per centrare il passaggio del turno (riservato alle prime due di ogni raggruppamento).

Situazione più complessa per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che evita i “gironi della morte” ma incappano comunque in un gruppo estremamente competitivo. I bergamaschi, inseriti nel girone F dalla terza fascia, si giocheranno la qualificazione (e l’eventuale primo posto) con gli spagnoli del Villareal e con gli inglesi del Manchester United, mentre dovrebbero avere vita facile con gli svizzeri dello Young Boys.

Sorteggio da incubo per il Milan, che dovrà compiere una grande impresa per raggiungere gli ottavi di finale al ritorno in Champions League. I rossoneri, inseriti nel gruppo B, sono stati abbinati agli spagnoli dell’Atletico Madrid, agli inglesi del Liverpool e ai lusitani del Porto. La banda di Stefano Pioli non può certo sorridere, ma almeno ha evitato l’incredibile girone A con Manchester City, PSG e Lipsia.

I GIRONI SORTEGGIATI

GIRONE A Manchester City, Paris Saint Germain, Lipsia, Club Bruges

GIRONE B Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan

GIRONE C Sporting Lisbona, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas

GIRONE D Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol

GIRONE E Bayern Monaco, Barcellona, Benfica, Dinamo Kiev

GIRONE F Villareal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

GIRONE G Lille, Siviglia, Salisburgo, Wolfsburg

GIRONE H Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö

LE DATE DELLA FASE A GIRONI

14/15 settembre: fase a gironi, giornata 1

28/29 settembre: fase a gironi, giornata 2

19/20 ottobre: fase a gironi, giornata 3

2/3 novembre: fase a gironi, giornata 4

23/24 novembre: fase a gironi, giornata 5

7/8 dicembre: fase a gironi, giornata 6

