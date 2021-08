Rugby Championship: Australia-Nuova Zelanda si gioca il 5 settembre

Tanto rumore (quasi) per nulla. La terza sfida della Bledisloe Cup tra Australia e Nuova Zelanda si disputerà sabato 5 settembre, cioè una settimana dopo la data inizialmente prevista. Il match del 28 agosto, infatti, era stato rinviato a causa delle forti restrizione del governo neozelandese per i nuovi (pochissimi) casi di Covid-19 nel Paese.

Si era pensato, dunque, a un rinvio a data da destinarsi, con l’ipotesi che appariva più probabile quella del 9 ottobre addirittura a Wembley, in Inghilterra. Invece, no, tutto rientrato e, così, ecco che gli All Blacks voleranno in Australia solo una settimana dopo la data prevista.

Il match si giocherà alle 14 locali, cioè le 8 di mattina in Italia. E in Australia, dopo il match di Perth di sabato 5 settembre, si giocheranno anche tutte le otto rimanenti sfide della Rugby Championship, comprese quelle inizialmente previste in Nuova Zelanda, ma che sono state spostate sempre a causa dell’emergenza pandemia.

Al momento sono state giocate tre partite del torneo, con il Sudafrica in testa con due vittorie su due ottenute contro l’Argentina, mentre alle sue spalle ci sono gli All Blacks che hanno vinto la prima sfida della Bledisloe Cup contro l’Australia.

