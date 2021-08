Volley, la nuova Italia si replica in amichevole: 3-1 contro il Belgio, ora gli Europei. Romanò top scorer

L’Italia ha sconfitto il Belgio per 3-1 (19-25; 25-22; 25-15; 25-23) nella seconda amichevole giocata a Mantova. Dopo il netto successo ottenuto ieri sera (3-0), la Nazionale di volley maschile si è replicata e si lancia così con grande entusiasmo verso gli Europei, in programma dal 1° al 18 settembre. Tra cinque giorni il trasferimento alla volta di Ostrava (Repubblica Ceca), dove si disputerà la fase a gironi.

Prosegue la nascita della nuova Italia. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno faticato nel primo set e non hanno esibito il loro miglior gioco, ma poi si sono sciolti col passare dei minuti. Nella seconda frazione un ace di Giannelli è valso il 16-15 e poi un break nel finale ha concesso la parità. Terzo parziale a senso unico grazie a una fase difensiva impeccabile e un attacco in fase di miglioramento. Nel quarto set si è andati sul +5 (8-3), ma la spinta degli azzurri si è affievolita e i Red Dragons sono riusciti ad avvicinarsi (20-18 e 24-22) mancando però l’aggancio. Al termine della gara è stato giocato un ulteriore set terminato sul 25-22 per il Belgio.

De Giorgi ha tenuto a riposo l’opposto Giulio Pinali dopo l’infortunio di ieri, sostituendolo con Yuri Romanò in diagonale col palleggiatore Simone Giannelli. Per il resto è stata confermata la formazione di ieri: Alessandro Michieletto e Daniele Lavia di banda, Gianluca Galassi e Simone Anzani al centro, Fabio Balaso il libero. Munoz ha invece effettuato alcuni cambi: D’Hulst in palleggio, Tuerlinckx opposto, Deroo e Rousseaux schiacciatori, Van de Velde e D´Heer centrali con Perin libero.

Romanò ha chiuso da top scorer (20 punti, 1 ace, 1 muri), 17 centri per Michieletto (3 muri, 2 aces), 13 per Galassi (2 muri), 11 per Lavia. Tra le fila del Belgio si è distinto Sam Deroo (17).

Foto: Fipav