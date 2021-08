Sonego-Alcaraz oggi, Masters1000 Cincinnati: orario, tv, programma, streaming

Un esordio difficile per Lorenzo Sonego. L’azzurro affronterà quest’oggi nel primo turno del Masters1000 di Cincinnati lo spagnolo Carlos Alcaraz, giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Una sfida complicata per le qualità enormi di Alcaraz: l’iberico è ben noto agli addetti ai lavori per essersi già messo in mostra nel corso dell’annata nonostante la sua giovane età. Ci si riferisce a un classe 2003, capace già di raggiungere importanti risultati nel circuito internazionale come la vittoria nel torneo di Umago, il terzo turno al Roland Garros e i successi in diversi Challenger.

Il piemontese quindi dovrà esprimere il proprio miglior tennis per continuare il proprio percorso e finora sul cemento nell’annata non è stato entusiasmante come sulla terra e sull’erba. Vedremo se Lorenzo nel torneo americano troverà la quadra.

Sarà possibile seguire l’incontro Sonego-Alcaraz in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Arena (204) o Sky Sport Tennis (205), in streaming in abbonamento su Sky Go e Now, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Sonego e Alcaraz.

PROGRAMMA SONEGO-ALCARAZ

Martedì 17 agosto

Court 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Hubert Hurkacz POL vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

2. Lorenzo Sonego ITA vs [Q] Carlos Alcaraz ESP

3. [WC] Steve Johnson USA / Austin Krajicek USA vs Felix Auger-Aliassime CAN / Marcus Daniell NZL

4. Daniel Evans GBR / Neal Skupski GBR vs Hubert Hurkacz POL / Jannik Sinner ITA

5. [5] Kevin Krawietz GER / Horia Tecau ROU vs Federico Delbonis ARG / Diego Schwartzman ARG

Foto: LaPresse