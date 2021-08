Masters1000 Cincinnati, tutti gli italiani in campo il 17 agosto: orari partite, tv, programma. C’è anche Fognini

Sarà una giornata molto italiana a Cincinnati, sede del torneo di tennis sul cemento dell’Ohio (Stati Uniti). Nel Masters1000 vedremo in azione Matteo Berrettini che tornerà sui campi dopo l’infortunio muscolare accusato posteriormente a Wimbledon. Il romano vorrà riprendere il filo del discorso interrotto e il suo avversario sarà l’ostico spagnolo Albert Ramos-Vinolas (secondo turno).

Per quanto riguarda il resto degli uomini del Bel Paese, Lorenzo Sonego dovrà affrontare uno dei talenti più luminosi del panorama internazionale, ovvero lo spagnolo Carlos Alcaraz (primo turno). Un match complicato per il piemontese dal momento che il classe 2003 iberico è in crescita esponenziale. E poi Fabio Fognini (secondo turno) che se la vedrà contro l’argentino Guido Pella, dopo aver esordito molto bene contro il georgiano Nikoloz Basilashvili.

Sul versante femminile, ritroveremo Camila Giorgi: la marchigiana, trionfatrice a Montreal, se la vedrà contro la statunitense Jessica Pegula, già sconfitta in Canada. Si prevede un incontro difficile per l’italiana. Stesso discorso per Jasmine Paolini impegnata nel primo turno contro la russa Veronika Kudermetova.

Di seguito l’ordine di gioco degli italiani e come seguire gli incontri in tv:

L’ORDINE DI GIOCO DEGLI ITALIANI – CINCINNATI (17 AGOSTO)

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

3. [5] Matteo Berrettini ITA vs Albert Ramos-Vinolas ESP

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

2. Veronika Kudermetova RUS vs [Q] Jasmine Paolini ITA

4. Jessica Pegula USA vs Camila Giorgi ITA

Porsche Court 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

5. [PR] Guido Pella ARG vs Fabio Fognini ITA (non prima ore: 23:00)

Court 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

2. Lorenzo Sonego ITA vs [Q] Carlos Alcaraz ESP

4. Daniel Evans GBR / Neal Skupski GBR vs Hubert Hurkacz POL / Jannik Sinner ITA

COME SEGUIRE I MATCH DEGLI ITALIANI IN TV

La copertura televisiva del torneo di Cincinatti sarà garantita, per il tabellone maschile, da Sky Sport (emittente a pagamento). I canali interessati saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205), con diretta streaming su SkyGo e Now. Per quanto concerne invece i match del draw femminile la trasmissione sarà in CHIARO su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dei match di Berrettini e di Giorgi e aggiornamenti puntuali degli altri incontri degli italiani e non.

Foto: LaPresse